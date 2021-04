VITTORIO VENETO (TREVISO) - Malore improvviso mentre fa jogging: 50enne crolla a terra. Il fatto è avvenuto domenica mattina intorno alle 10, sulla ciclopedonale del Meschio, non lontano dal supermercato Lidl. Il podista, un uomo sulla cinquantina, ha avuto un arresto cardiocircolatorio: ricoverato a Conegliano, non sarebbe in pericolo di vita.