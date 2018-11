Era ai domiciliari e rubava energia elettrica nella casa Ater: arrestato

di Fulvio Fioretti

MOTTA - Nello spazio apposito in casa non c’era il contatore, non c’era un contratto di fornitura, eppure aveva luce e corrente elettrica per gli elettrodomestici. I carabinieri di Motta hanno arrestato nel pomeriggio di venerdì scorso A.S. 40enne, che si trovava già agli arresti domiciliari nell’abitazione dell’Ater che ha in uso da oltre un anno. Ad accorgersi del fatto la pattuglia che venerdì è passata a casa di A.S. per i normali controlli di rito. I militari hanno notato che in casa non...