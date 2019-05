Reo confesso di 12 furti: «Ho sbagliato». Esce dal carcere, arresti a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOGLIANO VENETO - «Ho passato un periodo difficile per colpa degli stupefacenti. Rubavo perché avevo bisogno di comprare la. So di aver sbagliato». Hamza El Kamily, 26enne moglianese di origini marocchine, è uscito ieri mattina, 8 maggio, dal. Il tribunale di Treviso ha accolto la richiesta presentata dal suo legale, l'avvocato Mauro Serpico, per la revisione della misura dicustodia cautelare in carcere: ora è aglinella casa dei genitori. El Kamily,dai carabinieri della stazione di Mogliano dopo essere rientrato dalla Francia per far visita ai familiari, è ritenuto responsabile ditra l'estate del 2016 e gennaio di quest'anno. Un'escalation di cui il 26enne si è assunto ogni responsabilità, spiegando di aver messo a segno i colpi (alcuni dei quali in complicità con altri soggetti, già identificati e denunciati) per un semplice motivo: la dipendenza dalle droghe. «Il ragazzo - spiega l'avvocato Serpico - si è impegnato a rispettare la misura degli arresti, e ha espresso la volontà di percorrere un percorso di disintossicazione».