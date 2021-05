Arrestato falso medico dentista: era ricercato da tre anni

TREVISO - Un latitante di 67 anni, di Treviso, Walter Nuvolara, che si spacciava per medico dentista senza mai aver conseguito la laurea, è stato arrestato dalla polizia di frontiera, alla barriera autostradale di Ventimiglia. Condannato a un anno di reclusione per esercizio abusivo della professione e truffa, era ricercato da circa tre anni. Gli agenti lo hanno rintracciato su un pullman proveniente dalla Spagna e diretto in Bulgaria e si pensa che stesse rientrando a Treviso.

La vicenda della truffa ha avuto inizio nel 2005, quando Nuvolara e un calzolaio suo concittadino hanno prospettato a un amico la possibilità di conseguire online una laurea in odontoiatria, all'Università Federico II di Napoli, rassicurandolo sulle modalità in quanto lui stesso aveva studiato presso quell'ateneo dando gli esami via internet. Avrebbe dovuto solo pagare gli esami. L'amico, che lavorava come tecnico in uno studio dentistico e che voleva diventare odontoiatra, ha iniziato così a versare cospicui acconti, fino a raggiungere la somma di 70 mila euro, senza immaginare che si trattava soltanto di una truffa.

Dopo la presunta iscrizione all'università, il tecnico ha iniziato a pagare e a studiare per sostenere le prove d'esame online, ma le richieste di denaro sono diventate sempre più pressanti, tanto da scatenare i primi dubbi, che presto hanno trovato conferma. Scoperto l'inganno, l'aspirante odontoiatra ha tentato di tirarsi indietro poi ha deciso di denunciare. Nuvolara, che risultava indagato per minacce nei confronti di una sua concittadina, è stato tradotto nel carcere di Marassi, a Genova.