Arrestato dietologo con una serra di marjiuana ben fornita a Carbonera

TREVISO - Noto dietologo con la serra di marijuana. Dopo un'attenta indagine la Squadra Mobile di Treviso, in questo fine settimana ha arrestato il professionista, di 47 anni, residente in provincia di Treviso. In un locale ad uso commerciale di sua proprietà, che si trova nel Comune di Carbonera, aveva creato una vera e propria coltivazione indoor di marjiuana.

Le finestre erano state appositamente oscurate per impedire la visibilità all’interno e all'interno è stato trovato dai poliziotti numeroso materiale idoneo alla coltivazione/produzione di sostanza stupefacente, quali serre, ventilatori, essiccatori, lampade led, oltre a materiale per il consumo. Nel locale, inoltre, sono stati trovati numerosi vasi e barattoli di vetro, contenenti circa 1 kg e mezzo di sostanza stupefacente, sempre marjuana, e un piccolo quantitativo di hashish.

Il dietologo è stato tratto in arresto per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente