di Elena Filini

TREVISO - Arman si sdoppia. Il nuovo indirizzo da appuntare si chiamerà, da metà aprile,. Questa la nuova creatura di, che - promette - sarà meno osteria e più ristorante. All'ingresso ci sarà una sorpresa. Proprio adiacente alla porta sorgerà un. Zanotto ancora non si sbilancia ma potrebbe trattarsi di una rivendita di panzerotti, sul modello del mitico Luini di Milano. San Tomaso sarà quindi dalla prossima primavera il distretto dello street food. «Nessuna concorrenza con il Botegon e TVBurger però. Anzi, siamo amici e organizzeremo qualcosa di molto goloso insieme».«Sono quattro anni che sto considerando di aprire un nuovo locale. I motivi sono diversi: una prima ragione sono i clienti. Mi dispiace mandarli via a pranzo o a cena. E da Arman siamo quasi sempre pieni. Poi, lo dico con sincerità, volevo un posto tutto mio. Qui sono in affitto d'azienda. E sentivo che era venuto il momento di fare un passo ulteriore. Ma non lascerò scoperto Arman: due ore al giorno continuerò ad essere qui».«A metà aprile circa. Partiamo con 20 coperti e aumenteremo di 5 ogni settimana. Ho uno staff tutto nuovo, sei persone ».«Si e deve essere valorizzato. Sopra c'è il b&b del mio amico Beppe Mora. Però ho già pensato ad un lounge con musica dal vivo dalle 19 alle 21,30. Poi si continuerà a cenare, ma senza musica»...