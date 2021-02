Aritmia cardiaca, nuova cura innovativa all'ospedale di Conegliano: il catetere in diamante

CONEGLIANO - Un paziente sofferente di fibrillazione atriale è stato trattato nel reparto di Cardiologia di Conegliano (Treviso) attraverso una tecnica innovativa che impiega un catetere rivestito in diamante industriale. Il reparto trevigiano dell'Azienda Ulss 2 rientra infatti fra i tre centri italiani scelti per l'utilizzo sperimentale di tale metodo. «Rispetto ai metodi convenzionali - è stato spiegato dai sanitari - la procedura con il nuovo sistema 'DiamondTemp' è particolarmente efficiente, poiché fornisce in modo tanto veloce quanto preciso il dato della temperatura rilevata sulla punta del catetere, creando lesioni precise in tempi brevissimi».

