VILLORBA - Addio a Dario Frosi, l'architetto partito dalla provincia di Cremona e arrivato a conquistare Treviso e Venezia. Si è spento ieri, martedì 28 luglio, all'età di 65 anni. E ora Villorba si prepara a dargli l'ultimo saluto nella sua barchessa di villa Giovannina. Frosi è stato consigliere comunale per dieci anni, nell'ultimo mandato di Liviana Scattolon e nel primo di Marco Serena. Si era candidato come indipendente, senza mai nascondere la formazione di sinistra. Ed è stato proprio lui a donare al Comune il progetto del restauro della barchessa di villa Giovannina, messo a punto assieme a Mariapia Bellis. La famiglia adesso ha chiesto di poter celebrare il funerale laico tra quelle mura. Il municipio ha già dato il via libera. Si tratta solo di definire la data. Le sue condizioni sono improvvisamente precipitate nell'ultimo periodo. Due mesi fa gli era stato diagnosticato un tumore. Era stato ricoverato prima nell'ospedale di Treviso e poi in quello di Padova. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare.



LA CARRIERA

Dario Frosi si era trasferito in Veneto all'inizio degli anni 80, dopo la laurea allo Iuav. Di seguito, ha aperto il proprio studio di architettura, Frosi Associati, in piazza Filodrammatici a Treviso. Negli anni ha seguito migliaia di progetti. Proprio negli anni 80 aveva iniziato la sua carriera lavorando agli allestimenti per la Biennale di Venezia. In questo contesto, spicca il restauro del padiglione americano. E poi quello di palazzo Brandolini d'Adda sul Canal Grande. L'elenco dei lavori è infinito: il residence all'uscita del casello di Treviso Nord dell'A27, la ristrutturazione e l'allestimento della Galleria Treviso Arte, i restauri del belvedere di palazzo Sagredo in Santa Croce a Venezia e dell'ex convento di Sant'Agostino a Treviso.



I LAVORI

E poi, ancora, il nuovo edificio al posto dell'Hotel Treviso in borgo Cavour, il progetto di riuso delle serre e degli annessi deIl'ex collegio Filippin di Asolo, il progetto di restauro dell'ex patriarcato di Aquileia. Oltre alla progettazione architettonica dell'ex area industriale Mondial per la realizzazione di un nuovo quartiere a Villorba, intervento rimasto sospeso, lo studio Frosi Associati ha lavorato anche per l'Usl di Treviso, mettendo a punto il primo progetto per la cittadella della salute e per il restauro e il completamento del parco di villa Ninni-Carisi. Fino, appunto, a uno degli ultimi interventi a due passi da casa: il restauro della barchessa di villa Giovannina, con il recupero della cappelletta sconsacrata e la realizzazione della biblioteca e dello spazio espositivo. «È stata una persona di grande spessore: istrionica, poliedrica e competente è il ricordo del sindaco di Villorba, Marco Serena abbiamo avuto la fortuna di avere un libero pensatore». Dario Frosi lascia la moglie, Arianna, e tre figli: Pietro, Giovanni e Maria Francesca.

