Una malattia incurabile ha spento il sorriso di Martina a soli 38 anni

ARCADE Martina Rossetto è stata stroncata dal male, dopo aver combattuto per otto anni con il coraggio di una leonessa. Aveva soltanto 38 anni. Martina aveva perso il padre anni fa, Vittorio Rossetto, ex sindaco proprio di Arcade. Distrutta dal dolore la mamma Simonetta Bettiol, ex docente del liceo Canova di Treviso. La famiglia Bettiol è nota soprattutto per lo zio Enrico che è stato presidente dell’Ucid ed è tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale nel gennaio 2016 davanti alla sua azienda di costruzioni a Villorba.

La donna lavorava come funzionaria amministrativa presso l’ufficio Ricerca Internazionale dell’Università degli Studi di Padova. Ai funerali, celebrati oggi alle 17 nella chiesa di Arcade, moltissima gente.

