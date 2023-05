ARCADE (TREVISO) - Raffica di furti in paese: almeno quattro le case prese di mira negli ultimi giorni, soprattutto in via Bainsizza, al confine con Spresiano. La banda non si lascia intimidire né dalla presenza dei proprietari né di eventuali cani da guardia. Scassinano gli infissi o approfittano delle porte lasciate aperte e, una volta dentro, fanno incetta soprattutto di contanti. Ma mica spiccioli.

Da un'abitazione sono scappati con un fascio di banconote per un totale di circa 400 euro lasciando a terra monete, carte di credito e persino l'oro

Lo ha raccontato uno dei residenti derubati. Anche sua madre, un'anziana di 92 anni, ha subìto la stessa sorte. La cosa strana è che i cani della via non sembrano essersi accorti di nulla. E se via Bainsizza è una delle più colpite, in realtà l'intero paese è piombato nell'incubo dei predoni. Altri colpi, infatti, sono stati segnalati anche nella zona del centro. Qui i malviventi sono entrati in casa mentre i proprietari stavano guardando la tv e senza che loro se ne accorgessero hanno rubato i soldi. Anche in questo caso carte di credito, monete e gioielli sono stati ritrovati fuori dall'abitazione, come se i ladri se ne fossero disfatti durante la fuga.

Il copione, insomma, è sempre lo stesso, segno che dietro le incursioni c'è un'unica regia

La tempistica sembra confermarlo: almeno quattro case svaligiate in pochi giorni. Sugli episodi indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per smascherare i responsabili. In attesa degli sviluppi investigativi, i residenti corrono ai ripari, installando allarmi e telecamere.