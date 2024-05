ARCADE (Treviso) – Aveva consumato cocaina prima di un rapporto sessuale con Franco Battaggia. Poi, Anica Panfile era stata trovata morta. La 30enne romena è stata uccisa il 18 maggio dell’anno scorso e il suo cadavere è stato ritrovato dopo tre giorni in un’ansa del Piave, a Spresiano. Anica, potrebbe essere stata drogata a sua insaputa. E l’assunzione dello stupefacente potrebbe essere avvenuto per via genitale, introdotto mentre si stava consumando il rapporto sessuale ma senza la consapevolezza della donna. Al termine dell’atto, potrebbe essersi scatenata la furia omicida dell’assassino che l’avrebbe colpita alla testa con un corpo contundente e, una volta cadavere, si sarebbe disfatto del corpo avvolgendolo in un tappeto e gettandolo nell’ansa del Piave. Potrebbe essere questa una spiegazione di quanto successo il giorno dell’omicidio. La Procura ha disposto una seconda perizia medica e tossicologica sul corpo di Anica, che è stata eseguita dalla dottoressa Donata Favretto. Dopo la perizia medico legale eseguita dal dottor Antonello Cirnelli.

LE VALUTAZIONI

Le risultanze della nuova perizia sono state depositate in Procura proprio nel giorni scorsi. L’obiettivo non era quello di confermare l’assunzione di cocaina prima dell’atto sessuale quanto, piuttosto, determinare se la sostanza fosse stata sniffata, fumata oppure introdotta in circolo all’insaputa per via genitale. Il perito lascia aperte le diverse possibilità, confermando che è possibile la somministrazione e l’assunzione della cocaina in tutti e tre i modi. Anica potrebbe aver inizialmente sniffato un po’ di droga. Poi, però, potrebbe essere stata drogata a sua insaputa. E quest’ultima metodologia, l’inserimento della droga nelle parti intime della compagna, potrebbe essere una specie di “firma” dell’assassino. Il perito lascia aperta ogni possibilità, senza escludere che la cocaina possa essere stata assunta senza il consenso di Anica.

L’IMPIANTO ACCUSATORIO

È questo uno degli ultimi tasselli che andrà a completare l’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Valeria Peruzzo sull’omicidio per cui è indagato Franco Battaggia, che al momento deve difendersi dall'imputazione di omicidio volontario aggravato dal tentativo di occultamento del cadavere. La Procura ha anche disposto l’analisi dei vecchi telefoni in uso alla donna per verificare la versione resa da Franco Battaggia, il 78enne di Arcade, titolare della pescheria El Tiburon di Spresiano, secondo cui la 30enne, dopo essere stata a casa sua, avrebbe avuto un appuntamento con un uomo. Gli inquirenti vogliono cercare tracce che avvalorino o smentiscano questa ipotesi. In assenza di riscontri, procederanno poi con la chiusura dell’inchiesta che si preannuncia imminente. Secondo la ricostruzione della Procura di Treviso, è stato l’ultimo ad aver visto viva Anica Panfile, sua ex dipendente, con cui aveva un appuntamento per la consegna del Cud e che quel fatidico 18 maggio è stata nella villetta di Arcade, dove i Ris hanno trovato tracce di Dna della vittima: su un materasso e sul tappeto.