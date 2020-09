CAERANO Da spettatore ad attore principale, un passo che Filippo Gallina è riuscito a realizzare nel giro di pochi anni. Non di cinema si sta parlando bensì di aquiloni gonfiabili giganti il cui autore è proprio il 33enne originario di Caerano e residente a Montebelluna che dal 23 al 27 settembre sarà protagonista del Festival internazionale degli aquiloni in programma a Cervia, nel ravennate. Gallina è riconosciuto come uno dei migliori 10 aquilonisti al mondo e tra un paio di settimane si ritroverà con 199 colleghi sulla riviera romagnola per mettere in scena la tradizionale sfilata rinviata in primavera a causa dell’emergenza Covid. Da giovedì a ieri, intanto, lui e altri appassionati hanno dato vita a una sorta di “Pre-festival” sempre sulla spiaggia di Cervia dove le sue creazioni hanno attirato la curiosità dei turisti e ricevuto apprezzamenti da più parti, soprattutto dalle comunità di Caerano e Montebelluna.



LE OPERE

Tra le sue opere, la tartaruga gigante, il “fantasmino” Casper alto 20 metri, lo squalo-balena Destiny e l’aquilone che raffigura l’Italia con un cuore rosso sovrapposto, in memoria del terremoto di Amatrice e dintorni del 2016. «Non partecipo a gare – precisa Gallina – la manifestazione di Cervia rappresenta infatti l’occasione per far volare le creazioni mie e di altri aquilonisti. A prevalere è lo spirito conviviale, si tratta di una festa che ci riunisce e ci porta a visitare diversi luoghi nel mondo. Mia moglie e mia figlia mi accompagnano nei viaggi, l’anno scorso abbiamo fatto tappa anche a Doha, in Qatar, e Berlino».

INCONTRO FATALE

Una passione, quella di Gallina, sbocciata quando era un bambino e che ha avuto un culmine nel 2008 sempre in occasione del festival di Cervia, dove ha conosciuto il neozelandese Peter Lynn, costruttore dei più grandi aquiloni al mondo. Questi ultimi, gonfiabili e tridimensionali, hanno fatto scoccare il colpo di fulmine al giovane caeranese, subito pronto a stringere amicizia con Lynn. Gallina si è poi messo all’opera, cominciando a brevettare alcuni prototipi fino ad arrivare alle recenti creazioni che stanno riscuotendo successo e una visibilità di rilievo. Un lavoro, il suo, di maestria e precisione, svolto soprattutto nelle ore notturne, dopo che la figlioletta si è addormentata, rimasto nel tempo un hobby da coltivare per semplice passione e desiderio di condividerlo con gli aquilonisti di tutto il mondo. E nel rispondere alla domanda su quale sia la sua migliore “creatura”, Gallina non ha dubbi: «Dico la tartaruga – spiega – che ha richiesto quasi 500 metri quadrati di tessuto. È l’opera che mi piace di più in quanto ci è voluta tanta fatica per crearla e anche perché la tartaruga è il mio animale preferito». © RIPRODUZIONE RISERVATA