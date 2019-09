Sta facendo il giro del web l'appello di Luca Zaia, pubblicato dal governatore del Veneto sulla sua pagina Facebook ufficiale, a favore del negozio di ortofrutta di Treviso, sventrato da un'auto di malviventi che scappava dalla polizia.

Qualche giorno fa a Treviso - scrive Zaia - nel cuore della notte, a seguito di un inseguimento da parte della Polizia, una macchina con tre fuggitivi, dopo aver speronato una volante fuggendo dal posto di blocco , colpito un muretto e abbattuto alcuni pali della luce, si è capovolta, finendo contro un negozio di ortofrutta, "L'Orto di Elfrida" in viale Luzzatti. Oggi l'esercizio è inagibile, la proprietaria lavora in condizioni precarie (come vedete dal video). Ma l'attività è aperta, e per aiutarla a ricominciare basta poco: un piccolo acquisto, una visita, una parola o un gesto di incoraggiamento. FORZA FORZA FORZA alla titolare e un grazie a chi vorrà sostenerla!

