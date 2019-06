di Annalisa Fregonese

MANSUÈ Si è appellato al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lui è Luigi dal Bò di Mansuè: perché la sua compagna Natalya, 55 anni, invalida grave in seguito ad un incidente stradale a Pordenone, rischia di restare senza la figlia Halyna che l’accudisce: ha esaurito l’ultimo permesso di 3 mesi concessole per stare in Italia e deve rientrare in Ucraina. Senza di lei la situazione dell’invalida rischia di precipitare. Ma il ministro Salvini ieri ha risposto...