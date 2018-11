Appalti truccati, indagini anche sulla nuova pista dell'aeroporto di Treviso

di Paolo Calia

SCATTA L'OPERAZIONE TAGLIAMENTO

NEL MIRINO

TREVISO - C'è anche nella lista delle società finite nel mirino della Guardia di Finanza e della procura di Gorizia per l'operazione Grande Tagliamento , incentrata sulla regolarità di decine di appalti per la realizzazione di opere pubbliche sparse dal Friuli alla Sicilia.Dentro c'è di tutto: manutenzione e costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassi, gallerie, piste aeroportuali, edifici, opere fluviali e di sistemazione idraulica, acquedotti, gasdotti, opere marittime e lavori di dragaggio, impianti di bonifica e protezione ambientale. Si parla di interventi per un miliardo di euro complessivo.. Nella sede di Aertre non c'è stata alcuna perquisizione da parte delle fiamme gialle, ma è arrivata la richiesta di mettere a