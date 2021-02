Ripartono le lezioni, tre classi subito in isolamento: «Ora test sui compagni»

TREVISO - Sono passati solo tre giorni dalla riapertura delle scuole superiori, con il ritorno sui banchi di 20mila studenti (il 50% del totale). E sono già tre le classi finite in quarantena a causa della conferma di un caso di positività al coronavirus. Solamente il primo giorno, lunedì, è stato tranquillo. Per una questione di tempi, non poteva andare diversamente. Martedì, invece, è emerso il primo caso che ha portato all’isolamento domiciliare di una classe di una superiore del distretto di Conegliano-Vittorio Veneto. E ieri, sempre a fronte di un contagio da Covid, sono stati messi in quarantena i ragazzi di altre due classi: la prima di una scuola dello stesso distretto di Conegliano-Vittorio Veneto e la seconda di un istituto del distretto di Treviso. L’obiettivo è fare in modo che davanti alla positività al coronavirus di uno studente delle superiori, tutti i suoi compagni di classe vengano subito sottoposti al tampone di controllo. Al momento, però, il protocollo non è ancora stato aggiornato. Di conseguenza in via precauzionale scattano le quarantene collettive. «In attesa dell’aggiornamento, attualmente vige ancora questo protocollo», confermano dall’Usl della Marca. È lo stesso adottato all’inizio di gennaio per il primo ciclo di istruzione. A proposito, oltre alle tre classi delle superiori, ad oggi ci sono altre 50 sezioni di elementari e medie in quarantena: 14 nel distretto di Treviso, 16 in quello di Conegliano-Vittorio Veneto e 20 nel distretto di Castelfranco-Montebelluna. Vuol dire poco meno di mille alunni a casa.

A livello generale, comunque, si guarda con ottimismo alla ripresa delle attività delle superiori in presenza. Martedì è stato fatto il punto della situazione nel corso di un incontro tra i presidi e l’ufficio scolastico di Treviso. «In questi primi giorni non sono emersi particolari problemi a livello organizzativo, se si escludono alcuni assembramenti all’esterno delle scuole per i quali è necessario fare appello alla responsabilità individuale di ogni studente – è il quadro fatto da Barbara Sardella, dirigente dell’ex provveditorato – se la curva dei contagi da coronavirus non tornerà a salire, l’intenzione generale è di rimanere per tre settimane con le presenze al 50% per poi salire, dalla quarta settimana, al 75%». Significa che dal 22 febbraio si potrà salire da 20mila a 30mila studenti in presenza nella Marca. Il decreto permetterebbe a ogni scuola di scegliere in modo autonomo. A quanto pare, comunque, l’obiettivo è arrivare a una soluzione condivisa.

Anche Mom, la società dei bus e delle corriere (che oggi devono girare rispettando il limite del 50% del carico), è pronta a fare la propria parte portando i mezzi aggiuntivi dagli attuali 20 fino anche a 120, attraverso una serie di accordi con ditte private. È stata la stessa Mom a segnalare degli assembramenti in particolare tra via Roma a l’area del campus di San Pelajo a Treviso. Ma si sta già lavorando per risolvere i nodi specifici.

Intanto la scuola guarda anche al futuro. Partendo dalla gestione dei pensionamenti. Sono 573 gli insegnanti in servizio negli istituti trevigiani che hanno chiesto di andare in pensione dal primo settembre del 2021. Un numero da record, formato sia dall’onda lunga di Quota100 sia dalla voglia di mettersi alle spalle, quando possibile, un periodo fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria. «Questo porrà un problema per quanto riguarda il reclutamento del personale – avverte la dirigente dell’ufficio scolastico – si stanno riprendendo i concorsi, ma le graduatorie per le superiori sono praticamente esaurite». L’alto numero dei pensionamenti renderà difficile coprire in particolare le cattedre di materie come matematica e italiano, più il sostegno. A causa della crisi di governo, infine, si naviga a vista anche sul fronte del prossimo esame di maturità. «Stiamo attendendo indicazioni sulle procedure – conclude Sardella – di seguito sarà necessario mettere in moto tutte le attività in vista del prossimo anno scolastico: mobilità, definizione degli organici, immissioni in ruolo e così via. Da parte nostra, stiamo cercando di anticipare i tempi». La speranza è che le lungaggini non arrivino da altre parti.



