CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - «Le donne conquisteranno il mondo», dice un aforisma ripreso da una delle frasi celebri di Marilyn Monroe. A Castelfranco, per il momento, hanno conquistato e rivitalizzato una di quelle piazzette dimenticate e poco frequentate a pochi passi dalla centrale piazza Giorgione. Loro sono Ilaria Bacchin e Martina Berro, entrambe con alle spalle un’esperienza nel mondo food: la prima lavorava con la mamma nel bar Al Girasole; la seconda, figlia di Alessandro titolare della Pescheria Giorgione, era dietro al bancone. Ed ora, unite, hanno deciso di dar vita ad un’osteria Castellana “In piazzetta”, di nome e di fatto.

Il progetto

«Ci siamo conosciute per questo progetto - spiegano le titolari - Poi siamo diventate amiche. Andiamo d’accordo perché siamo l’una l’opposto dell’altra. Così abbiamo iniziato a studiare e progettare insieme dando vita a questa osteria aperta dalle 8.30 del mattino per le colazioni e fino alle 22 di sera, tutti i giorni con aperitivi e pranzo». Nato in una piazzetta “costola” a Piazza Giorgione, questo nuovo locale inaugurato venerdì, punta a rivalorizzare quest’area poco frequentata e conosciuta nonostante lì sorgano anche un negozio d’abbigliamento per bambini e un poke. «Secondo noi qui mancava un posto bello con prodotti buoni e di prima qualità - spiega Martina Berro - La piazzetta meritava un locale come il nostro, non troppo lussuoso ma esteticamente bello e allo stesso tempo accessibile a tutti. Quello della piazzetta è uno spazio dove anche i bambini possono giocare tranquillamente e correre nel piazzale in totale sicurezza essendo un luogo chiuso, lontano dalle macchine». Il cavallo di battaglia di questa osteria Castellana sono i cicchetti a base di pesce con la materia prima che arriverà direttamente dalla vicina Pescheria Giorgione.

La riqualificazione

“In piazzetta” si propone quindi come una ventata d’aria per uno spazio di Castelfranco centrale ma poco valorizzato. Questo non è però l’unico progetto di rivalorizzazione che proprio in questi giorni si sta imponendo in città. Nella vicina Piazza Giorgione infatti, ad inizio luglio aprirà il Borsa Bistrot sulle ceneri dello storico bar. Il nuovo progetto di Simone Baggio, già patron dell’Alchimista, vuole anch’esso riaccendere la piazza.