RONCADE - Il corpo privo di vita di un 87enne è stato trovato questa mattina, 18 maggio, a Vallio di Roncade (Treviso). Si trovava in un fossato vicino a casa sua. Dai primi accertamenti pare che non ci siano segni di violenza, sembra sia morto per annegamento. Sul posto i carabinieri di Roncade e il personale sanitario del 118. L'anziano era uscito per passeggiare: a lanciare l'allarme un familiare preoccupato dalla prolungata assenza.