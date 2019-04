Sbanda e finisce con l'auto ribaltata fuori strada: morto sul colpo

TREVISO - Tragedia nel tardo pomeriggio a Biancade in via Principe: a causa di un probabile malore, un automobilista di 78 anni di Roncade, Fiorindo Milani, è uscito di strada e la sua auto si è ribaltata.



Subito allertati i soccorsi dai passanti, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul colpo. Stava rientrando a casa in via Galli.



Sempre a Roncade oggi pomeriggio in un altro incidente ci sono stati 4 feriti lievi in una Micra finita in un canale (vedi foto).



I particolari sul Gazzettino del 4 Aprile

