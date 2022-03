Anziano ucciso dal rapinatore a Pieve di Soligo: parla il vicino che ha fermato il bandito

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Lo ha visto nella sua proprietà e lo ha fermato, lui gli ha risposto che era un bravo ragazzo, cercava solo da mangiare: aveva una busta con alcuni surgelati. Ma per quei surgelati, commenta il vicino del defunto Adriano Armelin, quel "ragazzo" ha ucciso una persona. Armelin, infatti, è stato massacrato di botte ed è morto dopo 12 ore di agonia in ospedale. Il 36enne marocchino arrestato si era rotto una gamba cercando di fuggire, è stato ricoverato in ospedale e poi trasferito in carcere. Per lui l'accusa è di omicidio. In questo filmato sono raccolte due testimonianze, la prima è quella del vicino di casa della vittima, il primo ad incontrare il rapinatore e a fermarlo, la seconda è quella di un'altra vicina di casa che conosceva la vittima.

