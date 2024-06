Anziani sfrattati, protesta del centro sociale Django a Santa Bona. Il sindaco Mario Conte: «Comuni lasciati soli e senza risorse, rischiamo che esploda una bomba sociale»

TREVISO - Coppia di anziani sfrattati in via Corder a Santa Bona, protesta del centro sociale Django questa mattina, 13 giugno. «Li hanno portati dagli assistenti sociali - spiegano i manifestanti -. Non hanno avuto nessun preavviso. C'era anche un presidio di polizia fisso». Il gruppo si è poi spostato a protestare davanti alla sede dell'assessorato al Sociale in viale Vittorio Veneto.

Il sindaco: «Bisogna parlarne seduti attorno ad un tavolo»

Sulla questione interviene anche il sindaco Mario Conte: «La situazione sul fronte dell’abitare sta diventando esplosiva e il Comune non può gestire anche l’emergenza degli sfratti per morosità, effettuati senza preavviso, da locazioni private - afferma -. I comuni vengono lasciati soli e senza risorse ad affrontare un tema che riguarda la fragilità e la povertà. I servizi sociali, che devono operare per aiutare, accompagnare e introdurre le persone in un percorso di recupero si trovano invece costretti a cercare soluzioni fra alloggi e B&B a chi si trova senza un tetto, da un momento all’altro. Ormai si lavora soltanto nell’emergenza, con tutte le conseguenze che ciò comporta. La gente, quando è in difficoltà, bussa alle porte del Municipio». «Serve una nuova politica nazionale per la casa - aggiunge Conte -. La gente finisce per strada e noi non possiamo permetterci di pagare ancora stanze o canoni sanzionatori ad Ater. È ora di sedersi attorno a un tavolo e parlarne tutti assieme, contando fra l’altro che in questo momento anche il mercato immobiliare si trova in una fase di stallo. Rischiamo che ci esploda in mano una bomba sociale».