CASIER (TREVISO) - Due anziane sono state investite da una fiammata mentre armeggiavano in casa con una bombola a gas. Sono finite all'ospedale con ustioni di media gravità.

L'incidente domestico è avvenuto oggi, 17 maggio, verso le 18.15 in via Marco Polo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. Le cause sono ancora al vaglio dei soccorritori.