Anziane morte contagiate dai figli no vax, l'appello dell'Usl: «Proteggete i vostri genitori»

TREVISO - «Vaccinatevi contro il Covid per voi ma anche per proteggere i vostri genitori e i vostri nonni». È un appello accorato quello di Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca. E purtroppo non è basato solo sulla teoria. Negli ospedali di Treviso e Vittorio Veneto sono morte due anziane di 89 e 93 anni contagiate dai figli n o va x. La prima non si era vaccinata , l a seconda sì m a non ancora con la terza dose. E ormai erano passati sei mesi dall’ultimo richiamo. Il virus è arrivato in casa proprio attraverso le persone a loro più vicine. In entrambi i casi è scoppiato un focolaio in ambito familiare. Per i figli è scattato l’isolamento. Le due signore, invece, sono state trasferite in ospedale e non hanno più fatto ritorno a casa. « Gli anziani sono i più esposti: con il passare dei mesi gli anticorpi vanno in picchiata. In caso di presenza di pluri-patologie, poi, purtroppo si può morire in seguito a un’infezione da Covid come per l’influenza – avverte il direttore generale – di certo quando in casa ci sono persone non vaccinate i rischi aumentano in modo esponenziale per tutti i familiari che hanno con loro rapporti stretti e costanti » . Non è chiaro il motivo per il quale i figli delle due anziane non si erano vaccinati. Fatto sta che dalla scorsa primavera a oggi hanno avuto un sacco di occasioni. Di conseguenza è stata inevitabilmente una scelta , c he ora pesa tantissimo.

VAX DAY

Con gli ultimi due decessi, la triste conta dei lutti registrati nella Marca in ormai 21 mesi di epidemia sale a 1.858. « Ieri abbiamo fatto il Vax day comunale a Fonte. E io stesso ho vaccinato tre figli di una coppia: i genitori ci hanno detto che siccome frequentano i nonni non vogliono correre rischi. È la strada da seguire – sottolinea Benazzi – in questo periodo, invece, c’è molta libertà, senza mascherine. Non ce l’ho con i n o v ax. Ma bisogna capire che ci si deve vaccinare e che si devono rispettare le misure di prevenzione. Lo si vede anche a livello generale. Nei cinema e nei ristoranti si entra con Green p ass e mascherina. Invece nelle manifestazioni no v ax ci sono migliaia di persone attaccate, senza mascherine né distanziamenti » . Il Vax day di ieri nella sala consiliare del municipio di Fonte è andato bene: sono state vaccinate 300 persone, comprese 30 prime dosi. « Praticamente tutti da Fonte – spiega il direttore generale – alcuni ci hanno detto che non si sarebbero vaccinati se non fossimo andati lì. Speriamo di ripetere gli stessi numeri sabato prossimo a Refrontolo » .

IL BOLLETTINO

La curva della quarta ondata oggi è sempre più evidente. Solo ieri, 20 novembre, nella Marca sono stati confermati 445 nuovi contagi. Il tasso medio provinciale è salito a 200 casi per 100mila abitanti. Raddoppiato in dieci giorni. È stato così superato il primo livello di allerta. Il distretto più colpito è quello di Treviso Nord: 232 casi per 100mila abitanti. Ci sono esattamente 2.909 trevigiani positivi in isolamento. E un terzo ha meno di 19 anni. « Questo si riflette sulle scie di contagi che si stanno vedendo negli ambiti delle scuole e dello sport – sottolineano dall’azienda sanitaria – e che da qui si espandono con focolai nelle famiglie a anche nelle aziende » . L’Usl ha quasi raddoppiato la task force per il tracciamento, passando da 30 a 50 persone, anche per far fronte al taglio dei 37 operatori legati al pacchetto Arcuri. Non ci sono cluster enormi. « Vediamo al massimo il contagio di 5 o 6 persone per volta – rivela Benazzi – il punto è che i piccoli focolai sono continui » .