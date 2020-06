SPRESIANO - Per più di due ore i vigili del fuoco hanno battuto palmo a palmo il canale Piovesella, sotto la supervisione dei carabinieri. Prima nelle campagne ai margini della zona industriale e poi giù, fino a Visnadello. Ed è lì, proprio nel centro della frazione, che il peggiore dei timori si è cristallizzato in una tragica realtà. Le acque del piccolo canale hanno restituito il corpo di un'anziana donna del luogo, allontanatasi da casa nella giornata di giovedì, 25 giugno. Per lei ogni tentativo di soccorso è risultato vano.



LE RICERCHE

A metà pomeriggio di ieri le squadre dei pompieri sono state allertate per avviare le ricerche di una persona scomparsa nella zona di Spresiano. La macchina dei soccorsi si è messa repentinamente in moto e otto vigili del fuoco si sono portati nei terreni a sud ovest dell'abitato, verso Cendron e Arcade, dove era stata individuata l'automobile della donna di cui i parenti avevano segnalato la sparizione poche ore prima e che si temeva si fosse gettata in acqua. Proprio sul canale si sono immediatamente concentrati gli uomini a terra, mentre in cielo l'elicottero dei vigili del fuoco seguiva le operazioni dall'alto nel tentativo di avvistare qualche elemento utile alle ricerche. Una presenza, quella del velivolo, che a partire dalle 17 ha attirato l'attenzione di molti residenti della zona, scesi in strada per capire cosa stesse succedendo colpiti dal volo basso e a giri concentrici. Punto di partenza è stato il tratto di canale a monte della centralina di via Borgo Ruzzini, dove il Piovesella si dirama in due bracci. La prima perlustrazione dell'area ha dato esito negativo, perciò le squadre di ricerca si sono spostate verso sud, setacciando gli argini tra boschetti e terreni agricoli fino all'ingresso del paese di Visnadello. Ancora, nessun risultato. Sotto la supervisione dei carabinieri della compagnia di Treviso è quindi stato raggiunto il centro della frazione, all'altezza del breve tratto di canale che dopo via Campagnola si inabissa sotto allo stabilimento dell'ex filatura San Lorenzo.



IL RITROVAMENTO

Erano state allertate le squadre specializzate dei sommozzatori ma, giunti a ridosso delle grate, il loro aiuto non era più necessario. Lì, incagliato fra i detriti, giaceva il corpo riverso e immobile. I pompieri hanno proceduto al recupero mentre sul posto è giunto anche il sindaco Marco Dalla Pietra che ha seguito le ultime e più gravose fasi dell'operazione. Issata a riva la salma e constato il decesso si è proceduto al riconoscimento che non ha lasciato dubbi: si trattava della donna oggetto delle ricerche. La vittima è F.C., una donna di 71 anni, italiana e residente in zona. L'anziana si sarebbe allontanata da casa nel pomeriggio di giovedì, poco dopo l'ultimo contatto telefonico certo avuto con un conoscente. Dentro l'abitazione in cui risiedeva da sola sono stati trovati il suo telefono cellulare, i documenti e tutti gli effetti personali, elemento che, nel quadro complessivo delle indagini e dato il ritrovamento della sua auto poco lontano dal corso d'acqua, ha fatto propendere per un allontanamento volontario orientato alla decisione di compiere il gesto estremo. Il sindaco ha confermato la vicenda, specificando che le indagini sono ancora in corso per fare completa luce sui contorni della tragedia. © RIPRODUZIONE RISERVATA