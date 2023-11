Montebelluna. Vestaglia a fuoco mentre cucina, morta l'anziana rimasta ustionata su tutto il corpo

MONTEBELLUNA - Non ce l'ha fatta l'anziana che era rimasta gravemente ustionata in casa, mentre cucinava. Maria Cristina Ciardo è morta stamattina, 19 novembre, all'ospedale di Padova, dopo tre giorni di agonia. Giovedì era stata ricoverata in condizioni disperate al Centro grandi ustionati di Padova, con ustioni sul 70 per cento del corpo. La sua vestaglia aveva preso fuoco mentre armeggiava ai fornelli. In pochi istanti la pensionata si era trasformata in una torcia umana.