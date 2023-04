Morta Carla Torres, era la moglie dell'ex procuratore Fojadelli: «Ci siamo voluti bene, speravamo di festeggiare i 50 anni di matrimonio»

TREVISO - «Ci siamo voluti bene, davvero». Carla Torres, la moglie dell'ex procuratore di Treviso Antonio Fojadelli, si è spenta ieri mattina nella sua casa di Vittorio Veneto. Al suo fianco l'ex magistrato: «È venuta a mancare tra le mie braccia. Speravamo di festeggiare i 50 anno di matrimonio, purtroppo non ci siamo riusciti». Trattenendo a stento le lacrime, Fojadelli ricorda Carla con la compostezza e l'educazione che lo ha sempre contraddistinto, facendo fronte con dignità al momento di dolore che lo ha colpito. «Da anni ormai lottava contro il Parkinson, una malattia che Carla ha sempre affrontato a testa alta, riuscendo a vivere in maniera normalissima - racconta Fojadelli - Nonostante alcuni limiti che purtroppo impone, non ha mai smesso di vivere. La scorsa estate, ad esempio, siamo stati in vacanza in Grecia. E a novembre siamo andati a Praga. Era un donna fantastica, adesso sarà dura».



IL RICORDO

Carla Torres, classe 1948, era laureata in legge. Per lunghi anni aveva portato avanti l'attività di famiglia, il Lanificio Torres. «Fino all'ultimo aveva tentato di salvarlo» ricorda Fojadelli, ma la crisi della manifattura non aveva lasciato margini di manovra. Prima della pensione, Carla Torres aveva insegnato Economia e diritto in diversi istituti tecnici sia a Venezia che in provincia di Treviso. E a ottobre avrebbe festeggiato i 49 anni di matrimonio con l'ex procuratore. I funerali si terranno martedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di santa Maria del Meschio a Vittorio Veneto, dove lunedì sera, alle 19, verrà recitato il rosario. Al termine del rito funebre la salma verrà cremata.

G.Pav.