​Addio all'antiquario Adriano Zanon, per 40 anni volto di Borgo Cavour

TREVISO Si è spento ieri sera, accanto ai suoi cari che non lo hanno mai lasciato solo. Treviso perde Adriano Zanon, 80 anni, uno degli antiquari più noti della città. Per quarant'anni ha gestito, anche assieme ai figli, il negozio di antiquariato in Borgo Cavour. Un punto di riferimento per i tanti appassionati che venivano a Treviso da tutta Italia per portare quadri, mobili e ogni altro tipo di oggetto carico di anni e di storia bisognoso di un restauro o per trovare un buon affare. Assieme al negozio, una della botteghe più grandi e famose in tutto il Veneto, ha costruito e sviluppato anche il laboratorio di Fiera, dove ha lavorato fino a due anni fa, fino a quando la malattia glielo ha consentito.



ESPERIENZA

Adriano si è formato come antiquario poco a poco. Subito dopo la guerra ha iniziato come falegname, dimostrando una grande sensibilità per gli oggetti antichi, per ridare luce a quello che il passare del tempo aveva reso opaco. Da falegname è diventato poi restauratore, alimentando e ampliando la sua passione. Infine antiquario. Circa quarant'anni fa è subentrato nel negozio di Borgo Cavour, riempendolo di arte e di storia. La sua passione l'ha poi trasmessa ai figli, Enrico è stato anche il referente per l'Ascom del centro storico. E a proposito di commercio, Adriano ha sempre creduto nelle potenzialità di Treviso e dei suoi meravigliosi scorci. Ha lavorato molto per valorizzare il quartiere dove aveva deciso di aprire la bottega. E per questo è stato uno dei fondatori dell'Associazione Commercianti di Borgo Cavour, diventata con gli anni una voce importante nel settore. «Ha basato tutta la sua vita sul lavoro e sulla cura della famiglia. Era un maestro che insegnava con l'esempio: per imparare bastava guardarlo», ricordano i suoi familiari. I funerali di Adriano Zanon non sono ancora stati fissati. Lascia la moglie Vincenzina e i figli Enrico, Nicola e Alessandra.

