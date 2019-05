Anthony Pavan, caduta fatale in moto mentre tenta di sorpassare le auto incolonnate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RONCADE - In sella alla sua moto, una Bmw 1200 RS, stava facendo ritorno a casa, percorrendo la. Tra Caposile e La Fossetta, nel territorio comunale di, è andato incontro ad un tragico destino:, ferme in attesa di ripartire, di ritorno da Jesolo, è stato urtato da uno dei veicoli che proveniva in senso contrario ed è caduto rovinosamente sull'asfalto , procurandosi lesioni gravissime su tutto il corpo. A perdere la vita, nella giornata del primo maggio, è stato un. Gli infermieri del Suem 118, giunti sul posto superando con ambulanza e automedica la lunga colonna di auto ferme, hanno cercato in tutti i modi di rianimare il motociclista. Per lui purtroppo non c'è stato davvero nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto, molto violento, con l'asfalto. Sul posto, per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Donà di Piave.