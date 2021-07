CAERANO - «Era come se ci fosse stata una trappola in acqua. Un mostro che ti prendeva per i piedi e ti trascinava verso il fondo. Ho visto la morte in faccia». Amor Ben Azaiez, il migliore amico di Mohsen Lammouchi, il 54enne tunisino annegato al Piave venerdì sera, 2 luglio, vicino alla cementeria Rossi di Pederobba dopo essersi tuffato per salvare la figlia, descrive così il vortice fatale che non ha dato scampo all’uomo spinto...

