Finisce ribaltata in auto la mattina di Natale: donna di Spresiano muore in ospedale

SPRESIANO (TREVISO) - Annamaria Tomba, 78enne originaria di Spresiano, è morta oggi all'ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverata in rianimazione dopo un grave incidente stradale.

La donna era rimasta gravemente ferita nel sinistro la mattina del giorno di Natale sulla A14, nei pressi del casello di Imola (Bologna) in direzione Nord. Era da sola alla guida di una Kia che, per cause al vaglio della Polstrada, intorno alle 10.30 del 25 dicembre era improvvisamente finita fuori strada, ribaltandosi nel prato.

La donna era probabilmente diretta a un pranzo di Natale: sull'auto i soccorritori hanno infatti trovato diversi pacchi e regali.