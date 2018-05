Anna sepolta con la maglia di Tucogiò: «Adorava lavorare con i bambini»

di Federico Florian

MONASTIER - Nella vita non contano i passi che hai fatto, ma l'impronta che hai lasciato. La frase scelta dai genitori e dalle sorelle di, la giovane di Monastier scomparsa improvvisamente a 40 anni martedì mattina, ben rappresenta quello che Anna è stata. Una persona generosa, dolce e decisa, sempre con il sorriso sulle labbra, che ha lasciato un'impronta indelebile in chi l'ha conosciuta. Concetto ribadito anche dalla sindaca di Monastier, Paola Moro. Quindici anni fa, appenaall'università di Udine, Anna aveva sconfitto una terribile malattia, grazie al trapianto di cellule staminali. Poi era stata assunta all'azienda, dove era responsabile del settore qualità del birrificio, apprezzata per il suo impegno.Aveva anche preso casa a Spresiano, ma nei fine settimana era sempre a Monastier, dove vivono i genitori: Paolo, di professione architetto, e la mamma, per anni segretaria dell'Avis di Monastier. «Recentemente ci aveva detto che voleva tornare a vivere in paese», raccontano i genitori e le sue sorelle, Franca e Lucia, alle quali Anna era legatissima, oltre all'adorato nipotino. «Qui aveva i suoi affetti più cari. La svolta era arrivata nel 2010, quando accettò di entrare nell'associazione Un Giro in Piazza, la stessa che organizza il, la manifestazione diPer Anna era stato un colpo di fulmine: si era gettata mente e cuore nell'organizzazione del Tucogiò, per il quale si occupava di tutta la gestione dei banchetti degli espositori. Si era molto affezionata all'associazione, ai volontari, aveva conosciuto un sacco di persone del paese,Per questo le metteremo la maglietta dei volontari del Tucogiò per il suo ultimo viaggio».