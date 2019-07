Anna, la bambina che non poteva ridere operata dai chirurghi di Treviso

di Mauro Favaro

TREVISO - Non c'è nulla di più atroce di. Anna, il nome è di fantasia, piccola di tre anni che vive in Emilia Romagna, non poteva farlo a causa di una. La sua bocca si apriva di appena due millimetri. E questo le impediva anche di masticare, lavarsi i denti e andare dal dentista. La sua famiglia aveva cercato più volte di risolvere il problema. Molti ospedali, però, si erano rifiutati di operarla, consigliando di posticipare l'intervento per ridurre i rischi anestesiologici e chirurgici. La svolta è arrivata quando i genitori si sono rivolti all'ospedale di Treviso. La bambina è stata accolta nell'unità di chirurgia maxillo-facciale, centro di riferimento regionale per questo tipo di disfunzioni, e sottoposta a un intervento chirurgico articolato in due fasi.