Klein, il baby capriolo travolto da una falciatrice: «Aiutateci a salvarlo»

TREVISO - Salvata la piccola Klein ma ora ha bisogno dell'aiuto di tutti per poter stare meglio. Klein è una capriolina di appena due settimane che pesa tra un chilo e i 600 grammi e già alla sua giovane età è stata messa dura prova: travolta durante uno sfalcio d'erba nei campi, vittima di una macchina falciatrice e dalla poca attenzione di chi la maneggiava. Klein si è così ritrovata con entrambe le zampe anteriori fratturate ma è ancora viva.

Il salvataggio e l'operazione d'urgenza per salvarle la vita

Il Cras l'ha immediatamente portatata dai veterinari che hanno valutato la situazione alla clinica San Martino a Crocetta del Montello con la dottressa Annapaola Vecchiato e il dottor Luciano Grotto che hanno prontamente deciso di intervenire per salvarle la vita operandola ieri mattina, 4 luglio. «La piccola aveva, ed ha attualmente tanta voglia di vivere, anche le due zampe fratturate non le hanno tolto la volontà di godersi la sua vita, e speriamo che possa mantenerla costante ancora per molto, difatti tutti i volontari ed i veterinari al Cras attendono con ansia, ogni giorno, un suo miglioramento, sperando possa rimettersi piano piano - spiegano - E’ proprio per questo, che vi chiediamo un aiuto in più! Se volete aiutarci a far fronte a tutti i costi che, purtroppo gli interventi di Klein richiederanno, ricordatevi che la nostra raccolta fondi è sempre aperta». La campagna di raccolta fondi è stata aperta sul portale Gofundme con il nome di "Piccoli caprioli e cerbiatti in difficoltà!" con promotore Progetto Riccio Europeo.