A Treviso 500 "Pet Stop" dove far bere gli amici a quattro zampe

TREVISO - Tutti i locali con le stesse ciotoline per i cani, a Treviso nascono i "Pet Stop". Sono inziate a comparire in questi giorni le prime ciotole per cani con il logo del Comune e saranno distribuite a numerosi bar e ristoranti così da uniformare il servizio di abbeveramento per gli amici a quattro zampe.

Sono 500 ciotole per altrettanti locali

Saranno 500 le ciotole di 25 centimetri distribuite in tutta la città, soprattutto in centro storico. Tutte uguali e della stessa dimensione, con il logo di Ca' Sugana. Saranno messe a disposizione gratuitamente o quasi, ad altrettante attività produttive della città per essere poi messe a disposizione dei clienti e soprattutto dei loro amici a quattro zampe. L'idea alla base è quella di rendere più decoroso e uniformare un servizio che in città già in molti portavano avanti in maniera autonoma e volontaria proprio per aiutare anche i cani nelle calde giornate estive a superare la passeggiata senza difficoltà.

PetStop, il sindaco: «Sensibilizzazione verso gli amici pelosi»

L'assessore Alessandro Manera, all'ambiente con delega al benessere degli animali domestici, nel presentare l'iniziativa aveva sottolineato come l'iniziativa portata avanti dalle singole attività fosse davvero nobile ma che quell'arcobaleno di ciotole tutte diverse sia in forme sia di colori, non piacesse proprio a tutti. «Ci sono tante attività che ne hanno già una fuori - osserva Manera - si tratta di ciotole, sicuramente belle, ma tutte diverse tra loro. Sarebbe bello invece averle tutte uguali e col logo del Comune. E magari, regalandole, si invoglia anche chi non ce l’ha ancora, a metterla davanti alla propria attività». Ed ora dall'idea si è passati alla concretezza del progetto portato avanti con una manifestazione d'interesse su base d'asta di 1.350 euro. «Un progetto di sensibilizzazione per tutti i nostri amici pelosi - commenta il sindaco Mario Conte - Le prime ciotole sono arrivate nei locali. L’iniziativa “PetStop”, promossa dal Comune di Treviso e realizzata con Alivit, permette agli amici a quattro zampe di abbeverarsi e rinfrescarsi all’ingresso dei nostri locali».

Il decalogo dell'Usl per il corretto uso delle ciotole

Tra i problemi che fanno storcere il naso ai proprietari di cani, il fatto che far abbeverare il proprio amico peloso in una ciotola dove bevono altri cani possa aumentare la diffusione di malattie come già successo in passato. Per evitare questo, l'Usl 2 Marca Trevigiana ha diramato un decalogo sul corretto utilizzo e manutenzione delle ciotole.