Anima e dintorni, la "meglio gioventù" di Roberta Sorgato

TREVISO - Dopo il grande successo di Cuori nel Pozzo, uomini in cambio di carbone la scrittrice trevigianatorna in libreria con Anima e dintorni (Mazzanti libri, 20 euro) un romanzo al femminile di rara intensità. L'ex insegnante trevigiana, nata in Belgio da una famiglia di emigranti, dimostra ottime doti narrative affrontando un tema non facile. Lo era certamente la storia di suo padre Giovanni, morto a soli 30 anni, l'8 febbraio 1956 nella miniera di Quaregnon insieme ad altri 11 colleghi fra cui 6 italiani. Era il protagonista di Cuori nel pozzo (presentato peraltro anche a Bruxelles, al Parlamento Europeo) che raccontava una storia vera, ma pure l'argomento dell'ultima fatica letteraria è oltremodo realistico. «Sì, è vero. Stavolta - spiega l'autrice - mi inoltro nelle dinamiche della meglio gioventù ovvero della sfida dolorosa e anticonformista di una ragazza veneta, Maria, che nella ricerca della propria affermazione ripudia la famiglia per seguire una zia artista nella luccicante e multirazziale Parigi. Sullo sfondo, si avvicendano le passate generazioni, con le loro storie di povertà, guerre, duro lavoro, emigrazione e riscatto».Questo libro, che ha già vinto il- dedicato proprio alle opere sulle migrazioni - affronta di petto i problemi del conflitto generazionale, di relazioni amorose che trascendono i comuni canoni affettivi, della maternità responsabile, della malattia e anche della morte, quella violenta, come nella terribile vicenda che sconvolge Maria travolta da un suo prof di lettere, seduttore e anarchico. La storia si dipana e si evolve fra Italia e Francia fino al coinvolgimento personale con la minaccia del terrorismo islamico che colpisce in modo indiscriminato. «È uno squarcio di vecchia e nuova migrazione - chiarisce l'autrice - tra inedite sfide, difficile integrazione e intolleranza. Paure. Dubbi e incertezze. Ma soprattutto domande a cui la gente comune cerca di dare risposte per sé e per i giovani».Quello di Roberta Sorgato in Anima e dintorni è uno sguardo sul mondo attuale, attraverso gli occhi di una disperata ricerca di libertà, uguaglianza e rispetto. Tanti temi per un progetto ambizioso portato avanti in un paio d'anni di lavoro e ricerca - che nel libro non è mai difficile da seguire grazie a uno stile privo di fronzoli. Una lettura piacevole via via sempre più accattivante che fa riflettere sia le vecchie che le nuove generazioni sui veri valori del nostra società. L'autrice dimostra una conoscenza profonda di luoghi, scenari e situazioni da farla entrare di diritto nella ristretta cerchia delle scrittrici venete più autorevoli.