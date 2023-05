Anica trovata morta nel Piave: ma la causa è ancora un mistero

SPRESIANO - E' stata trovata morta stamane alle 11 circa Anica Panfile, cittadina rumena di 31 anni scomparsa venerdì scorso dopo essere uscita dal lavoro.

Il ritrovamento

A Spresiano, in via Barcador, un pescatore ha segnalato un cadavere semisommerso in corrispondenza dell'ansa del fiume Piave. Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno recuperato e identificato la salma. Era stato il compagno a presentare denuncia di allontanamento ai Carabinieri di Treviso.

Le indagini

La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo alcune indiscrezioni, ancora da verificare, il cadavere presenta ferite.