SPRESIANO - Anica Panfile non è morta annegata.

E l’ipotesi del suicidio pare definitivamente tramontata. Gli esiti dell’autopsia sul corpo della 31enne romena, ritrovata cadavere in un’ansa del Piave a Spresiano domenica mattina, hanno aperto un nuovo scenario: il medico legale Antonello Cirnelli ha infatti stabilito che la donna presentava traumi multipli alla testa provocati da un corpo contundente. E ora la Procura di Treviso indaga dunque per omicidio. Il fascicolo è in mano al sostituto procuratore Valeria Peruzzo.