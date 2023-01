SAN BIAGIO - Si è spenta la scorsa notte, all’ospedale di Treviso, la nonnina più longeva della Marca. Angelina Marcon, poco più di un mese fa aveva spento 111 candeline nella sua casa di Spercenigo. Quando è nata Angelina, il 10 dicembre del 1911, il presidente del Consiglio (del Regno d’Italia) era ancora Giovanni Giolitti.

Salute buona, viveva a casa propria dove i figli si prendevano cura di lei. Poi, qualche giorno fa, era stata ricoverata al Cà Foncello per uno scompenso cardiaco che sembrava superato. Purtroppo poi è subentrata una polmonite che le è stata fatale. È nata a San Giacomo di Musestrelle, frazione di Carbonera. Nel 1939 si è spostata a Spercenigo, frazione di San Biagio con Angelo, tenore, organista e corista al teatro Comunale di Treviso, conosciuto sui banchi di scuola, mancato nel 2006. Il fatidico Sì è arrivato nell’anno in cui l’Italia è entrata nella Seconda guerra mondiale. Ed è stato un grande amore coronato non solo dai tre figli, ma anche da 11 nipoti e 22 pronipoti che le sono sempre stati accanto per ascoltare i suoi racconti. La sua grande forza le aveva permesso di combattere il Covid che l’aveva colpita tre anni fa.

L’ultimo saluto sarà dato venerdì 27 gennaio alle 15 nella chiesa di Spercenigo dove il giorno prima alle 19,30 sarà recitato il rosario in ricordo di nonna Angelina.