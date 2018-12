La casa del poeta Andrea Zanzotto diventerà un centro studi multimediale

di Claudia Borsoi

PIEVE DI SOLIGO - Impegno bipartisan, in Regione, per trovare i fondi necessari per ristrutturare la casa natale del. L’edificio di v, come da progetto della Fondazione Zanzotto, punta a diventare un, un luogo interattivo e multimediale, che terrà conto dell’aspetto storiografico, ma anche contemporaneo, del pensiero e del vissuto del poeta. L’immobile, di proprietà della Fondazione, venne acquistato anni fa grazie al contributo regionale – all’epoca si attivò per trovare i fondi il consigliere Piero Ruzzante – e del Comune, che si fece carico anche di un primo intervento di restauro del portico e di pulizia degli affreschi realizzati dal padre di Zanzotto sulle facciate della casa.