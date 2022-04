Anatroccoli in difficoltà finiscono in uno scolo: li salvano i vigili del fuoco

CROCETTA DEL MONTELLO - E’ stato un curioso e simpatico intervento di salvataggio quello che i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montebelluna hanno effettuato ieri sera attorno alle 18.30 a Crocetta del Montello, lungo il canale Brentella. Una squadra si è difatti presentata sul posto su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato una mamma papera con il suo consorte sul ciglio del canale, impauriti ed impotenti nel vedere l’intera loro nidiata in evidente difficoltà nelle acque dello stesso in prossimità dell’area ingresso degli scoli. Una volta però sul posto, i Vigili del Fuoco, sempre presenti sul territorio e pronti ad intervenire in ogni tipologia di situazione avversa, hanno evitato il peggio. Muniti di una scala e di un retino hanno così raggiunto gli anatroccoli e li hanno portati in salvo, permettendolo loro di ricongiungersi con i genitori terminando così l'intero intervento con un lieto fine.

