Soligo senza rivali vince senza ballottaggio: il nuovo sindaco è lui

VILLORBA - Francesco Soligo, candidato sindaco di Lega, Fratelli d’Italia e della civica Soligo Sindaco-Villorba Serena, è il nuovo sindaco di Villorba. Ideale staffetta dell'amministrazione uscente, sottolineata anche dalla scelta di mantenere il nome del primo cittadino uscente Marco Serena nella civica di riferimento, Soligo riparte da qui dopo 14 anni passati in consiglio: dall’ingresso nel secondo mandato di Liviana Scattolon all’attuale incarico di assessore al sociale. Contro di lui non c'è stata gara per gli sfidanti: Alessandra Callegari sostenuta dal Pd, Massimo Vernier del Movimento Cinque Stelle, Silvia Barbisan, Loriana Emanuela Parchi e Camilla Girasole.