PORTOBUFFOLE' - Con quasi l'85 per cento, (84,96 per l'esattezza) dei voti Andrea Susana è stato riconfermato sindaco di Portobuffolè. I suoi sfidanti Nicola Vianello e Jennipher Gola si sono fermati rispettivamente al 8,85 e 6.19 per cento. Un plebiscito dunque che ha portato l'esponente leghista, 52enne commesso viaggiattore, alle redini del piccolo comune della Marca trevigiana per il terzo mandato consecutivo.