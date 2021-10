Niente rinnovo per Biz, Cordignano riporta in Municipio Campagna

CORDIGNANO - Non ce l'ha fatto il sindaco uscente Alessandro Biz a portare a casa il secondo mandato. Cordignano ha scelto di riportare in Municipio Roberto Campagna, assessorre uscente proprio della giunta Biz e sindaco del paese già per due mandati.

Roberto Campagna, 56 anni, sposato e due figli, è il candidato sindaco della civica di centro-destra “CordignanoViva” in campo, in questo appuntamento elettorale, senza i tradizionali simboli di Lega e Forza Italia, anche se ufficiosamente i due partiti con i loro big a livello locale e non solo hanno dato il loro pieno appoggio al candidato. Dipendente di un istituto bancario locale, Campagna è già stato sindaco di Cordignano dal 2006 al 2016. Negli ultimi cinque è stato in giunta con le deleghe a sport, bilancio, urbanistica ed edilizia privata. È presidente del Consiglio di bacino “Sinistra Piave” e presidente dell’associazione Assco che riunisce i comuni che confinano con le regioni a statuto speciale. Nel tempo libero si dedica allo sport, in particolare al basket.

A Cordignano la sezione è compatta e appoggia Campagna, non ci sono defezioni tra i militanti. Biz è un solo un sostenitore. Il partito ha poi scelto di non concedere il simbolo, stessa decisione presa anche dagli alleati. E visto che il simbolo non c’è, nessuno gli può correre contro. E quindi essere espulso».

Per il centro-sinistra, Luca De Re (Insieme per Cordignano), volto noto in paese per esser stato il promotore del comitato per l’asilo di Ponte della Muda si è dovuto accontentare del 24,46 per cento. Peggio è andata al sindaco uscente Biz che si è fermato al 15,17 per cento.