Giù le sbarre del passaggio a livello: ambulanza in coda per oltre 10 minuti

di Lucia Russo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO (TREVISO) - Automobili ferme al passaggio a livello di via Sile per oltre dieci minuti, tra i mezzi anche un'ambulanza con le sirene accese. La rabbia dei residenti del luogo: «Possibile che non ci sia una soluzione a questo passaggio a livello? Il Comune ha in mente qualcosa? Perché non viene fatto un sottopasso?». In questi anni, le amministrazioni che si sono susseguite hanno cercato di portare avanti diverse manovre per far fronte a quello che è un problema che ogni giorno in molti si trovano ad affrontare: tempi di attesa sempre più lunghi per coloro che trovano le sbarre del passaggio a livello chiuse e traffico congestionato e con aumento dello smog per i residenti.