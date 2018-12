Va a trovare la moglie, malata di Alzheimer. E poi si getta giù dalle scale

PIEVE DI SOLIGO - Tragedia della depressione e della disperazione ieri, 26 dicembre, in una casa di riposo. Un suicidio. E' il giorno dopo Natale, quando la solitudine pesa sul cuore come un macigno. Un uomo di 79 anni, residente nel paese, sale per l'ennesima volta le scale della Fondazione Casa per Anziani di Pieve di Soligo. Va a trovare la moglie, malata di Alzheimer, una demenza progressiva e devastante, sempre più diffusa, che pesa sui malati ma anche, e terribilmente, sui familiari. Rivede gli occhi della moglie che ama, ma l'Alzheimer che l'ha colpita è ormai a uno stadio avanzato, troppo avanzato. Lui resta con lei, come sempre, forse le tiene la mano, le parla, le accarezza il volto senza nemmeno sapere se lei lo riconosce. Poi si alza, esce. Chiude piano la porta alle sue spalle, al secondo piano. E si lascia cadere giù dalla tromba delle scale.

