Minacciati con i coltelli e rapinati in casa, notte di terrore per una coppia di coniugi

ALTIVOLE (TREVISO) - Rapina in casa di due anziani nella notte del 10 agosto 2021 ad Altivole: dopo la mezzanotte e mezza i banditi sono entrati nell'abitazione di due coniugi e, minacciandoli con coltelli, sono riusciti a trovare i contanti che i due custodivano in casa.

Rapina lampo

Le vittime, come detto, sono due coniugi di 81 anni. Gli anziani si sono trovati davanti i tre banditi all'improvviso, i malviventi avevano cappucci in testa e guanti ed erano armati. Dai primi riscontri, le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Castelfranco, i rapinatori sarebbero entrati da una finestra lasciata aperta al piano terra . Il bottino con il quale i banditi sono scappati ammonta a circa 4mila euro, i soldi erano nascosti in alcuni cassetti delle stanze di casa. Una volta arraffato il denaro i banditi sono scappati. La rapina è durata pochi minuti: il tempo di intascare il bottino e i tre si sono dileguati, probabilmente usando come via di fuga la stessa finestra da cui erano entrati. Le vittime li hanno visti scappare a piedi lungo la strada. Le ricerche della banda sono ancora in atto.

«Dateci i soldi, state tranquilli, andiamo via»

La rapina è avvenuta in una casetta singola a due piani, in via Piave ad Altivole, l'abitazione non è dotata di allarme. La coppia stava per andare a letto quando si è trovata i tre rapinatori in casa. Due di loro brandivano un coltello, che hanno puntato contro i coniugi impartendo ordini perentori: «Dateci i soldi, state tranquilli, andiamo via». Gli anziani hanno obbedito consegnando alla banda circa 4mila euro in contanti. Mentre i malviventi si allontanavano, gli anziani hanno chiamato i carabinieri, intervenuti poco dopo. I militari hanno raccolto la testimonianza delle vittime, illese ma molto scosse. Tra i vicini nessuno sembra aver sentito nulla, la coppia non ha notato movimenti sospetti nei giorni precedenti e la zona è sprovvista di telecamere di sorveglianza. Ma i militari estenderanno il raggio delle ricerche a eventuali altre sentinelle elettroniche che potrebbero aver immortalato auto o persone sospette.