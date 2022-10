Altivole, incidente fra un bus della Mom e un'auto: ferito il conducente e due studenti

ALTIVOLE (TREVISO) - Incidente questa mattina, venerdì 28 ottobre, ad Altivole, all'intersezione fra via Laguna e via Corazzin, a scontrarsi un autobus di linea MOM e una vettura. Nello schianto è rimasto ferito il conducente dell'auto, non sarebbe gravi. Contusi anche due studenti. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione, sul posto i carabinieri.