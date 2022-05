ALTIVOLE - Colpo alla Eurovet Dentalgroup di Altivole, ditta di dentistica specializzata nella produzione di impianti dentali. Nella notte i ladri hanno rubato attrezzature e computer per un valore di oltre 15mila euro. A finire nel mirino dei malviventi è stato il capannone di via Mure, ad Altivole, dove ha sede l'azienda. Hanno forzato una delle porte sul retro a una volta all'interno hanno fatto man bassa di attrezzatura: saldatrici, punzoni, materiali per la pulizia dell'acciaio. Tutti utensili che i dipendenti usavano per lavorare l'acciaio Inox.



RAZZIA NEL CAPANNONE

Non paghi, i ladri si sono poi diretti negli uffici, alla ricerca di altri oggetti di valore sì, ma anche facili da rivendere e soprattutto leggeri da trasportare. Dopo aver messo a soqquadro cassetti e armadi, hanno arraffato due computer portatili. E si sono dileguati senza dare nell'occhio. Del loro passaggio, titolari e dipendenti si sono accorti soltanto ieri mattina, quando la ditta ha riaperto i battenti. Non c'è traccia di scasso sul cancello d'ingresso, al contrario invece della porta sul retro: da qui l'ipotesi che i ladri abbiano fatto scavallare la refurtiva attraverso la recinzione per poi caricarla a bordo di un'auto o di un furgone parcheggiato nelle vicinanze. I malviventi del resto hanno avuto gioco facile: l'allarme della ditta era guasto, le telecamere assenti. «Stavamo aspettando che riparassero il sistema di alarme - spiega amareggiato Andrea Bressan, 32 anni, uno dei soci dell'azienda, amareggiato per il furto subìto -. Videosorveglianza non ne abbiamo, ma dopo questo episodio la installeremo». Senza parte dell'attrezzatura, la produzione subirà un inevitabile rallentamento, ma l'azienda si sta già rimboccando le maniche per rimediare. I militari dell'Arma indagano per dare un volto e un nome ai responsabili, che potrebbero aver assediato anche altre attività o abitazioni: tra i residenti c'è chi dice di aver sentito più di qualche allarme suonare e cani abbaiare nel pomeriggio.



VETTURA DEPREDATA

Non solo aziende ma anche auto depredate nella Castellana. A Ceneda di Riese Pio X una Audi A4 rossa è rimasta senza volante. Era parcheggiata in via Cendriole. Un furto su commissione, proprio come quelli andati in scena la settimana scorsa a Casier ai danni di alcune Bmw. «Di solito la metto in garage, quella notte l'ho lasciata davanti al condominio» - racconta rammaricato il proprietario Gheorghe Roman. Sabato mattina il 42enne, metalmeccanico, è andato al lavoro insieme a un collega. La sera l'amara sorpresa: portiera scassinata e volante sportivo sparito. Per un danno da oltre mille euro.