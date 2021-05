Tragedia all'alba: auto esce di strada e si incendia, morta carbonizzata Elisa, 19 anni

ALTIVOLE - Tragedia alle 5.35 di oggi, 4 maggio, a San Vito di Altivole, in via degli Alpini. Una Fiat Punto diretta a Montebelluna è uscita di strada, ha sbattuto contro un muretto di cemento armato (di un accesso carrabile) e ha preso fuoco: morta carbonizzata Elisa Girolametto, nata nel 2001, di Riese Pio X. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco, i volontari di Asolo oltre ai Carabinieri ed al Suem. La ragazza, studentessa universitaria, impegnata in un tirocinio in una casa di riposo, stava raggiungendo il posto di lavoro quando ha perso il controllo dell'auto. La salma è stata portata in ospedale a Castelfranco.