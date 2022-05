SPRESIANO - “Cieli blu”. E’ il saluto che i paracadutisti rivolgono ai loro colleghi che vengono a mancare. E adesso lo rivolgono all’alpino paracadutista Roberto Rizzelli. E’ andato avanti all’età di 68 anni. Proprio il giorno dopo essere tornato dall’adunata nazionale di Rimini. Da giovedì a domenica della settimana scorsa era stato assieme ai suoi vecchi commilitoni. Era rientrato nella sua casa di Spresiano verso la mezzanotte di domenica. E la mattina seguente è stato stroncato da un infarto dopo essere entrato in bagno. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.



IL RICORDO

« Abbiamo passato quattro giorni assieme all’adunata di Rimini, condividendo la camera dell’albergo, le chiacchiere e il viaggio – racconta Giovanni Frare Beltrame, suo vecchio compagno all’epoca del servizio militare – durante l’adunata aveva lamentato un leggero dolore alla gamba. Così gli avevamo detto di aspettarci all’arrivo, senza fare tutta la sfilata di domenica. Ma tutto si era svolto per il meglio. Senza alcun problema » . Il giorno prima, infatti, i due avevano camminato per quasi un’ora per vedere il lancio degli alpini paracadutisti. A quanto pare, inoltre, Roberto si era da poco sottoposto a un intervento che non aveva evidenziato particolari difficoltà. Nella notte di domenica aveva riabbracciato la moglie Antonia. E anche la sua cagnolina Laika era felice di rivederlo dopo quattro giorni di assenza. Ma poche ore più tardi è successo l’imponderabile. Roberto aveva fatto il militare negli alpini paracadutisti tra il 1973 e il 1974. Inizialmente a Pisa e poi a Bolzano. Prima di andare in pensione, il 68enne ha lavorato a lungo nella Comex di Silea, azienda specializzata nella produzione di pompe sommerse. Si era trasferito a Spresiano, provenendo dalla zona di Preganziol, proprio dopo aver concluso il servizio militare. E qui si è sempre dedicato al mondo del volontariato. In particolare tra la pallavolo, le attività per il Panevin e l’organizzazione del passaggio di Babbo Natale.